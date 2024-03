Lovitura grea pentru Tudorel Toader, fostul ministru al Justiției, care a pierdut funcția de rector al Universitații „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, fiind invins fara drept de apel de catre economistul Liviu George Maha (47 de ani). In turul doi al alegerilor defașurate, luni, Liviu Maha a obtinut 487 voturi, spre deosebire de 233 in cazul lui Tudorel Toader, actualul rector al Universitatii ”Alexandru Ioan Cuza”. Au fost si cateva voturi anulate. Prezenta la urne a fost de 87,7 la suta, iar in turul al doilea de scrutin au votat 741 de persoane dintr-un total de 844 de votanti. Mai trebuie recizat…