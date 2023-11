Procurorul șef al DNA, Marius Voineag, a transmis ca aducerea in țara a fugarului Ionel Arsene, baronul de Neamț care a plecat in Italia inainte de a fi incarcerat, ”creeaza premisele recastigarii increderii cetatenilor intr-un sistem judiciar functional si impartial”. DNA saluta sambata decizia definitiva a autoritatilor italiene de extradare in Romania a fostului sef al […] The post Ce spune șeful DNA, Marius Voineag, despre aducerea in țara a baronului de Neamț, Ionel Arsene appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .