- Purtatorul de cuvant al PSD, senatorul Radu Ștefan Oprea, a declarat duminica, la Antena 3, despre o posibila candidatura a lui Mircea Geoana la alegerile prezidențiale din 2024, ca social-democrații iși consuma momentan energiile pe buna guvernare. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Mircea Geoana, secretarul general adjunct al NATO, a anuntat sambata, la Euronews Romania , ca nu poate confirma daca va candida la alegerile prezidentiale din 2024 din Romania, pana nu isi incheie mandatul la NATO, informeaza News.ro. „Atata vreme cat sunt in aceasta pozitie foarte importanta la NATO,…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a comentat, miercuri, informația potrivit careia actualul secretar general adjunct al NATO, Mircea Geoana, ar intenționa sa candideze la alegerile prezidențiale. Intrebat daca ar putea fi candidatul PSD, Ciolacu a evitat sa dea un raspuns, spunand ca in partid „trebuie…

- Secretarul general al NATO, Mircea Geoana, iși pregatește terenul pentru candidatura la alegerile prezidențiale care sunt programate in 2024, dar care ar putea avea loc cu un an mai devreme in cazul in care Klaus Iohannis va fi numit secretar general al NATO ca succesor al lui Jens Stoltenberg și va…

- Radu Oprea, purtatorul de cuvant al PSD, reacționeaza la declarațiile liberalilor pe tema impozitarii microintreprinderilor. Dupa ce purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a declarat ca PNL nu si-a dorit acest lucru dar a facut si compromisuri, Oprea amintește ca liberalii ar fi fost cei care,…

- Prim-vicepresedintele PSD, Sorin Grindeanu, sustine ca Mircea Geoana poate fi un candidat redutabil care sa castige alegerile prezidentiale din 2024, dar nu stie daca secretarul general adjunct al NATO isi doreste o candidatura la presedintia Romaniei. Grindeanu afirma ca PSD va candidat singur la toate…

- Ionut Stroe, purtator de cuvant al PNL, sustine ca Nicolae Ciuca poate avea un impact serios la alegerile prezidentiale din 2024. Stroe a declarat, la Adevarul Live, ca actualul premier ofera un model aparte pentru politica romaneasca.