- Reteaua de socializare a lui Donald Trump, Truth Social, lansata de doar cateva zile, risca sa se confrunte deja probleme juridice, deoarece logoul societatii - o majustucla ”T” alba sparta, pe un fond albastru - seamana puternic cu cel al intreprinderii britanice de panouri solare pe camioane Trailar,…

- Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natura administrativa sau a sesizat organele de urmarire penala, in cazul a 18 persoane prevazute de Legea nr. 176/2010, dupa cum urmeaza: Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Cladirile in care isi desfasoara in prezent activitatea cele trei tribunale din raza Curtii de Apel (CA) Alba Iulia - Tribunalele Alba, Hunedoara si Sibiu, precum si judecatoriile din cele trei municipii resedinta de judet nu mai corespund din punct de vedere tehnic si fizic, necesitand interventii…

- Oana Roman se afla in aceste momente in vacanța, și deși se aștepta ca totul sa fie fabulos și in care sa nu aiba vreo grija, se pare ca nu este deloc așa. Iata ce probleme a intampinat vedeta in Egipt și marturisirile facute in fața fanilor, pe rețelele de socializare!

- In ciuda aglomerației din ce in ce mai mari a orașului cu mașini, majoritatea persoanelor care au de parcurs distanțe lungi in fiecare zi nu iși pot imagina o viața fara mașina personala. Nici macar ambuteiajele nu ii impiedica de la a-și reclama dreptul la un automobil. Intr-adevar, acesta este indispensabil…

- Biroul permanent al Camerei Deputatilor a luat act, luni, de o solicitare a Grupului parlamentar al PNL privind sanctionarea liderului deputatilor AUR, George Simion, cu avertisment, invocand incidentul care a avut loc pe data de 7 februarie, la dezbaterea motiunii simple USR in plenul

- O vedeta PRO TV vine cu marturii șocante. Fanii sai au ramas surprinși cand au auzit povestea din spatele zambetului pe care il afișeaza mereu. Fiul acesteia are probleme de sanatate, iar de curand a ajuns din nou pe mana medicilor. Micuțul a stat multe luni in spital pentru mai multe ingrijiri. Prin…