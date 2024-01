Ce spune Mircea Geoană despre o eventuală candidatură la prezidențiale: „Doamne, cât de bine face” Fostul candidat al PSD pentru presedintia Romaniei Mircea Geoana marturiseste ce simte dupa un deceniu in care nu a mai facut politica: ”Detox-ul de politica, Doamne, cat de bine face!”. El vorbeste despre planurile sale de viitor si despre ce isi doreste pentru Romania in anul electoral 2024. ”Cred ca trebuie sa dam romanilor, poate pentru prima data in 30 de ani, si o optiune in care poate reusim sa nu mai voteze raul cel mai mic, pentru ca intotdeauna raul cel mai mic este cel care ne dezamageste cel mai mult cu ce se intampla”, a afirmat Mircea Geoana, joi seara, la Antena 3. Intrebat daca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

