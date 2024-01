Liderul PSD Marcel Ciolacu a afirmat ca trebuie finalizate negocierile in sistemul sanitar, chestionat daca majorarile promise pentru personalul auxiliar din Sanatate vor fi de 15 sau 20%. Seful Executivului a adaugat ca nu a sustinut niciodata aceasta „abordare comunista” ca totul sa fie tratat pe pausal, deoarece oamenii sunt diferiti, unii muncesc mai mult, altii isi fac mai bine treaba. „In ceea ce priveste negocierile in sistemul sanitar, lasati-ne sa le finalizam. Cred ca in primul si in primul rand, dansii trebuie sa vada in discutiile cu membrii sindicali, cu intreaga familie ocupationala,…