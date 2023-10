Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Romaniei in Israel, Radu Ioanid, a explicat care este situația romanilor aflați in Israel și in Fașia Gaza și ce trebuie sa faca aceștia pentru a obține ajutorul serviciului consular.

- Presedintele PSD Arges, Ion Minzina, este unul dintre romanii din Israel, iar Biroul Permanent National al PSD a amanat luarea unei decizii cu privire la filiala Mioveni a partidului. „Este normal sa asteptam sa vina acasa”, a afirmat Marcel Ciolacu, potrivit News.ro.

- Un incendiu de proporții a izbucnit in Capitala. Din primele informații oferite de autoritați, peste 12.000 mp de vegetație uscata ard la Glina, in sudul Bucureștiului. Situația este una cat se poate de dificila, pentru ca focul este extrem de puternic și se extinde extrem de repede in imprejurimi.…

- Intarzieri la plata medicilor de familie. CNAS anunța ca blocajul a fost soluționat. Plațile vor fi facute „cat mai rapid posibil” Medicii de familie care au contracte cu Casa de Asigurari de Sanatate iși vor primi in curand banii pentru activitațile desfașurate in luna august, deși termenul limita…

- Azerbaidjanul a inceput operațiunile „antiteroriste” in regiunea separatista Nagorno-Karabah, aflata sub control armean. Tensiunile au fost ridicate de luni de zile in jurul enclavei etnice armene, recunoscuta la nivel internațional ca parte a Azerbaidjanului. Au fost ucisi 11 polițiști și civili azeri.…

- "Trebuie sa ne pregatim pentru un razboi lung in Ucraina", a declarat intr-un interviu șeful NATO, Jens Stoltenberg, care a spus ca majoritatea razboaielor dureaza mai mult decat se anticipeaza atunci cand incep. Conflictul din Ucraina a inceput anul trecut, in 22 februarie. In urma cu trei luni, ucrainenii…

- Naționala de fotbal a Romaniei a ratat o oportunitate importanta de a se desprinde la patru puncte de Israel, principala contracandidata la calificarea la Euro 2024, de pe locul 2 in grupa I. Tricolorii au jucat deplorabil, sambata seara, contra reprezentativei din Țara Sfanta, dar au smuls un egal…

- Eforturile de a ajunge la un compromis in privinta reformelor judiciare controversate au continuat tarziu, in noapte, in Israel, cu o zi inainte ca Parlamentul sa voteze asupra legii, informeaza Rador.Presedintele Isaac Herzog a avut o intalnire "de urgenta" cu premierul Benjamin Netanyahu, la spital,…