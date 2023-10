Ce se va întâmpla cu meciul Belgia-Suedia întrerupt de atacul terorist? UEFA se pregătește să facă anunțul Federația Europeana de Fotbal (UEFA) va face o declarație „in timp util” cu privire la meciul dintre Diavolii Roșii și Suedia, care a avut loc luni, la Bruxelles, și care s-a intrerupt in repriza a doua, dupa atacul terorist din capitala Belgiei. „In urma unui presupus atac terorist comis la Bruxelles, s-a decis, in urma consultarii cu ambele echipe și cu forțele de poliție locale, sa se opreasca meciul dintre Belgia și Suedia. Informații suplimentare vor fi publicate in timp util”, a scris UEFA pe X (fostul Twitter). Meciul dintre Belgia și Suedia a fost intrerupt la pauza in urma unei… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Printre cei care asistau la meciul Belgia - Suedia, abandonat la pauza din cauza unui atac terorist ce avusese loc pe strazile din Bruxelles inainte de start, s-a numarat și Will Still (31 de ani), antrenorul echipei franceze Reims. Acesta a intrat in direct din incinta arenei, unde el și alte zeci…

- Meciul de fotbal Belgia - Suedia, din preliminariile Euro-2024, a fost suspendat dupa atacul terorist de luni seara de la Bruxelles, in urma caruia cel puțin doi suedezi au fost uciși, informeaza agenția de presa Belga, preluata de digi24.ro .

- Atac infiorator luni seara in centrul orasului Bruxelles, capitala Belgiei. Cel puțin doua persoane au murit si una a fost ranita. Momentul atacului a fost surprins de oamenii care se aflau in zona. Atacatorul ar fi membru ISIS si este inca in libertate. Victimele sunt de nationalitate suedeza si ar…

- Meciul de fotbal Belgia - Suedia, din preliminariile Euro-2024, a fost suspendat dupa atacul terorist de luni seara de la Bruxelles, in urma caruia cel puțin doi suedezi au fost uciși, informeaza agenția de presa Belga, preluata de news.ro.

- Cel putin doua persoane au fost ucise luni seara la Bruxelles, dupa ce un barbat inarmat, presupus membru al ISIS, a deschis focul asupra unui grup de suporteri suedezi, prezenți in capitala Belgiei pentru a asista la un meci din preliminariile EURO 2024. Impuscaturile au avut loc in jurul orei 19:15,…

- Meciul de fotbal din Liga BBVA Expansion MX dintre Alebrijes de Oaxaca și Dorados de Sinaloa a fost intrerupt de un caine care a intrat pe teren in ultimele minute de prelungiri. Incidentul a avut loc miercuri seara pe Estadio Tecnologico de Oaxaca,relateaza Marca.

- Incidentele provocate de suporteri la meciul disputat intre Romania și Kosovo (2-0), din preliminariile EURO 2024, pe 11 septembrie 2023, nu au ramas fara ecou. UEFA a decis sancționarea Federației Romane de Fotbal. Iata ce decizie a fost luata.

- Jandarmeria Capitalei a reamintit, marti seara, in contextul incidentelor de la meciul de fotbal Romania - Kosovo, ca raspunderea pentru efectuarea unui control riguros al persoanelor si al bagajelor acestora, in scopul impiedicarii introducerii in stadion a unor obiecte, materiale