Stiri pe aceeasi tema

- Ange Postecoglou (58 de ani), antrenorul lui Tottenham, s-a amuzat la conferința de presa dinainte de Everton - Spurs (astazi, ora 14:30), glumind ca este „dezamagit ca am ratat transferul lui Hamilton, a ajuns in cele din urma la Ferrari”. Pe 1 februarie, ultima zi de mercato in cele mai importante…

- Xavi (44 de ani) a anunțat ca va pleca de la Barcelona la finalul sezonului, iar conducerea clubului este nevoita sa caute un nou antrenor. In acest context, s-au vehiculat mai multe nume de antrenori pentru clubul catalan. Totuși, inca nu a fost anunțata o decizie oficiala in acest sens. Joan Laporta,…

- Ultima zi a lunii ianuarie este una extrem de bogata in oferta Betano, cu meciuri din Premier League și La Liga in fruntea listei. Duelul Liverpool – Chelsea ține capul de afiș, in condițiile unei rivalitați care nu mai are nevoie de nicio prezentare. Intr-o vizibila scadere de forma, Barcelona primește…

- Real Madrid și Barcelona vor disputa finala Supercupei Spaniei astazi, la Riyadh. Meciul va incepe la ora 21:00 și poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro. Televizare: Digi Sport 1 Real Madrid și Barcelona se vor intalni din nou in acest sezon, de data aceasta in finala Supercupei Spaniei. „El…

- Old Trafford gazduiește duelul dintre Manchester United și Tottenham, dar nu este singurul meci interesant din oferta Betano de duminica, 14 ianuarie. Pe San Siro din Milano vine AS Roma pentru a incerca sa profite de forma slaba a rossonerilor, in timp ce Paris Saint-Germain promite un meci cu goluri…

- Barcelona și Arsenal se lupta pentru transferul lui Amadou Onana (22 de ani), mijlocașul lui Everton. Amadou Onana are evoluții apreciate in acest sezon la Everton, sub comanda lui Sean Dyche. Acesta este unul dintre cei mai curtați inchizatori din Premier League. Cele mai interesate de transferul…

- Gavi (19 ani) s-a accidentat grav in meciul Spaniei cu Georgia, scor 3-1, și va rata restul sezonului. Barcelona s-a reorientat și vrea sa activeze o pista mai veche pentru a-l inlocui, Giovani Lo Celso (27 de ani), de la Tottenham. Gavi a suferit o ruptura a ligamentelor incrucișate și va rata și EURO…

- Radu Dragușin (21 de ani), fundașul central de la Genoa, ar fi urmarit și de Tottenham, dupa ce Newcastle și-a aratat interesul fața de el. Internaționalul roman impresioneaza in acest sezon la Genoa, iar recent a marcat și primul gol in Serie A, la victoria cu Verona, 1-0. Ar fi atras atenția mai multor…