Ce se poate întâmpla cu oamenii care nu își schimbă lenjeria în fiecare zi

Lenjeria neschimbata zilnic duce la riscul unei infecții sau, cel puțin, a unei iritații. Conform unui studiu din 2012, o persoana deține aproximativ 34 de perechi de chiloți, comparativ cu cele 12 pe care le aveau in 1999.

Lenjeria neschimbata zilnic duce la riscul unei infecții sau, cel puțin, a unei iritații. Conform unui studiu din 2012, o persoana deține aproximativ 34 de perechi de chiloți, comparativ cu cele 12 pe care le aveau in 1999.

Pielea ta va avea mancarime

Acesta este, in general, primul lucru care se intampla…

