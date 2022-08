Ce se întîmplă cînd mergi desculț? Cind o persoana sta cu picioarele goale pe pamintul viu, este la fel ca o mama care-și ține copilul in brațe. Energiile invizibile unei astfel de persoane inconjoara, patrund și ii incalzesc toate celulele. Și o astfel de energie este materna, pentru ca Pamintul este intr-adevar o MAMA. Omul care merge desculț pe pamint, se conecteaza cu intregul Univers, incepe sa-l simta. Bolile, daca exis Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Medici au confirmat aparitia unui nou virus in China - "langya" -, care se transmite de la animale la om si care are caracteristici asemanatoare noului coronavirus, relateaza Yahoo News. Medici au tras semnalul de alarma dupa ce au descoperit ca virusul a infectat deja 35 de persoane in doua provincii…

- Alexandru Ișfan (22 de ani), MVP-ul meciului FC Argeș - U Cluj 3-1, cu doua goluri și assist, a vorbit la finalul partidei despre posibilitatea de a ajunge la FCSB și CSU Craiova, echipele de top interesate de serviciile sale. „O seara frumoasa, pot spune ca a fost o seara magica și pentru echipa.…

- Lucrurile din Univers sint intr-o continua mișcare. Galaxiile, mai presus de toate, dau dovada de aceste mișcari, rotația lor fiind un aspect crucial in evoluția lor. Acum, astronomii au anunțat ca au masurat o astfel de rotație in cea mai timpurie galaxie de pina acum – lumina acestui obiect provine…

- Vara este sezonul distractiei, al timpului petrecut in aer liber, dar si al caniculei si dorintei de a merge la plaja sau la piscina. Iar pentru a avea parte de o vara cu adevarat incendiara si distractiva trebuie sa te pregatesti cum se cuvine.Pentru ca bugetele sunt, de cele mai multe ori,…

- A fost semnata la Cluj-Napoca scrisoarea de intentie privind lansarea primului proiect pilot public - privat, ce isi propune implementarea, in doua spitale din Cluj-Napoca, a unui program pentru preventia secundara a bolilor cardiovasculare. Parteneriatul a fost incheiat intre compania Novartis, Spitalul…

- Fundația Romana a Inimii, Societatea Romana de Cardiologie, Societatea Naționala de Medicina Familiei, Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice, cu sprijinul AstraZeneca, lanseaza campania "Insuficiența Cardiaca Ucide! Salveaza-ți inima. Mergi la medic!" cu scopul de a crește nivelul…

- Calea Lactee gazduiește milioane de planete potențial locuibile – și aproximativ patru dintre ele ar putea adaposti civilizații extraterestre malefice care ar invada Pamintul daca ar putea, arata o noua cercetare. Noua lucrare, postata in baza de date arXiv, se intreaba care sint șansele ca oamenii…

- Infecțiile respiratorii dar și alte tipuri de boli infecțioase au revenit in forța dupa ridicarea restricțiilor anti-pandemie, chiar daca nu este sezonul lor. Așa am ajuns sa avem in luna mai raceala și gripa ca in plina iarna. Medicii spun ca in anii in care am fost obligați sa respectam masuri anti-COVID…