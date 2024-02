Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii de la Universitatea din Kiel, Germania, au descoperit in Marea Baltica un zid despre care se crede ca ar avea o vechime de aproximativ 11.000 de ani, noteaza Euronews. Acesta dateaza din ultima epoca glaciara și are o lungime de aproape un kilometru. La acea vreme, zidul se afla probabil…

- Calota de gheața din Groenlanda pierde, in medie, 30 de milioane de tone de gheața pe ora din cauza crizei climatice provocate de activitatea industriala umana, o cantitate cu 20% mai mare decat se credea inițial, conform unui studiu recent citat de The Guardian.

- A fost frig de-au crapat pietrele la Cheile Gradiștei, unde arbitrii și asistenții certificați VAR, dar și 20 de observatori de arbitri, au participat la o noua etapa de testare și perfecționare. Conform Federației Romane de Fotbal, programul intalnirii a inclus testari teoretice și fizice, analize…

- Pamintul de pe coasta de est a SUA continua sa se scufunde cu cițiva milimetri pe an. Acest lucru pune in pericol de prabușire mii de case. Un nou studiu realizat de oamenii de știința de la Universitatea Tehnica din Virginia și de la Pacific Coastal and Marine Science Centre, publicat in PNAS Nexus,…

- „Orasul de gheata” din Harbin, capitala inzapezita a provinciei Heilongjiang din nord-estul Chinei, a atras un numar record de vizitatori de Anul Nou, multi dintre acestia fiind atrasi de uriasele sculpturi de gheata prezentate in cadrul Festivalului Ghetii si Zapezii, un eveniment organizat anual.…

- Nivelurile actuale de dioxid de carbon (CO2) din atmosfera nu au mai fost atinse de 14 milioane de ani pe Pamant, a relevat un vast studiu publicat joi, care face referire la climatele neospitaliere spre care se indreapta omenirea, transmite AFP, potrivit Agerpres. Studiul, publicat in jurnalul stiintific…

- Am sarbatorit recent Ziua Naționala. Mentalitatea mea conservatoare, asortata cu un sanatos scepticism, nu ma impiedica sa recunosc progresele facute de Romania in ultimele trei decenii. Un ciclu istoric hranit cu energia generației careia ii aparțin și care, in 1989, tocmai iși sacrificase primii ani…

- Experimentul spațial denimit „Adeep”, care se deplaseaza la bordul navei spațiale Psyche a NASA, tocmai a transmis pentru prima data un mesaj prin laser catre Pamint de mult dincolo de Luna, o realizare care ar putea transforma modul in care comunica navele spațiale. In cadrul celei mai indepartate…