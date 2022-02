Stiri pe aceeasi tema

- Nu ne dam seama, de fapt, cat de multe coduri putem tasta pe telefonul mobil inteligent, care ne pot ajuta sa soluționam anumite probleme. Iata cateva trucuri care promit sa-ți faca viața mai ușoara. Deși nu este garantat ca aceste coduri funcționeaza pe toate dispozitivele, cele mai multe site-uri…

- Programatorii au o tradiție istorica de a pregati pasaje secrete, sau, uneori, doar mici easter eggs. Acestea pot fi accesate doar prin introducerea unei „chei” speciale. Genul acesta de coduri secrete pot fi folosite și pe telefonul tau mobil. Daca e sa luam in considerare asta, putem spune ca sunt…

- Adrian Marinescu, director medical la Institutul “Matei Balș” din București, apreciaza ca pana de Paște, romanii nu vor mai fi obligați sa urmeze restricțiile cu care s-au obișnuit in ultimii doi ani. Adrian Marinescu a facut ateva precizari, la Antena 3, dupa ultimul anunț al ministrului Sanatații…

- Te-ai gandit vreodata ce se intampla daca tastezi codul 67 pe telefonul mobil? Ei bine, iata care este cel mai tare truc și util truc. Deși exista posibilitatea sa nu mearga pe toate dispozitivele, mai multe site-uri de specialitate recomanda acest lucru. Iata cum funcționeaza codul secret pe Android…

- Știai ca exista anumite coduri secrete care au capacitatea de a activa sau de a dezactiva diferite funcții de pe telefon?! Ei bine, noi iți vom dezvalui ce se intampla daca tastezi codul „2470” pe smartphone-ul tau. Atunci cand ai puțin timp liber, poți incerca acest truc genial. Punem pariu ca ți-ai…

- De la 1 martie, toți agenții economici sunt nevoiți sa se inscrie in spațiul virtual, unde iși declara activitatea. ANAF, anunț oficial Obligativitatea transmiterii din 1 martie la organul fiscal central a cererilor, inscrisurilor sau a altor documente prin intermediul Spatiului Privat Virtual a fost…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea care prevede a initiativa legislativa se propune extinderea sferei de aplicare a cotei reduse de TVA de 5% si asupra comercializarii cartilor in format electronic, in scopul sustinerii lecturii, mai ales in randul generatiilor tinere care folosesc…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anuntat, vineri, ca in ședința de guvern s-a discutat "cum putem sa adoptam și noi niște masuri in consonanța cu ce se intampla in spațiul UE" cu privire la reducerea riscului de transmitere a noii tulpini, informeaza Mediafax."Au fost analizate documentele si…