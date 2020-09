Stiri pe aceeasi tema

- Țara din UE in care pandemia a dus la dispariția banilor, iar unii tineri ”nu au habar” cum arata bancnotele. Provocarile unei societați fara cash Suedia este pe punctul de a trece la un nou nivel in parcursul sau spre o societate fara numerar, in conditiile in care pandemia de coronavirus…

- Stefan Ingves, guvernatorul Riksbank, a remarcat recent ca unii tineri suedezi “habar nu au” cum arata banii reali, scrie sursa citata. Este un viitor care ii ingrijoreaza pe Ingves și pe alții, guvernatorul spunand ca parlamentarii ar putea fi nevoiți sa intervina inainte de a fi prea tarziu. Nu…

- Suedia este pe punctul de a trece la un nou nivel in parcursul sau spre o societate fara numerar, in conditiile in care pandemia de coronavirus risca sa duca bancnotele si monedele cu un pas mai aproape de disparitie, transmite Bloomberg. Guvernatorul Bancii Centrale a Suediei (Riksbank), Stefan Ingves…

- Cautarile pe Google privind simptomele gastrointestinale au prezis o creștere a numarului de cazuri de coronavirus cateva saptamani mai tarziu, susțin cercetatorii de la Massachusetts General Hospital, conform Bloomberg. Oamenii de știința au comparat cautarile pe Google legate de pierderea gustului,…

- In Suedia banii reali ar putea deveni istorie, in condițiile in care pandemia de coronavirus a facut ca plațile cash sa fie pe cale de dispariție in foarte multe state, arata o analiza Bloomberg. Astfel Suedia ar putea deveni prima țara din lume care nu va mai folosi bani ”cash”.Stefan Ingves, guvernatorul…

- Suedia ar putea fi prima țara care trece la nivelul urmator, in condițiile in care pandemia a adus bancnotele și monedele aproape de dispariție, transmite digi24.ro.Stefan Ingves, guvernatorul Riksbank, a remarcat recent ca unii tineri suedezi „habar nu au” cum arata banii reali.

- O țara din nordul Europei ar putea fi prima care ia decizia radicala de a renunța la bancnote și monede. Unii tineri care traiesc in aceasta țara nici macar nu știu cum arata banii gheața. Potrivit unei analize Bloomberg, in Suedia dispariția banilor cash a fost accentuata de faptul ca din cauza pandemiei…

- Produsul Intern Brut al Suediei a scazut cu 8,6% în al doilea trimestru al anului potrivit unei estimari facute publice de catre biroul de statistica al țarii miercuri, contracția economiei suedeze fiind cea mai mare din istoria moderna a țarii, relateaza CNBC.Declinul record, în…