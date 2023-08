Ce se întâmplă dacă începi să fumezi înainte de a împlini 20 de ani Cu cat incepi sa fumezi mai devreme, cu atat este mai puțin probabil ca vei reuși sa te lași de acest viciu. Acesta este verdictul dat de un nou studiu, prezentat recent la Congresul Societații Europene de Cardiologie (ESC). Autorii studiului au examinat legatura dintre varsta primelor țigari, dependența de nicotina și renunțarea la fumat, se precizeaza in comunicatul ESC publicat recent. In total, au fost selectați 1.382 de fumatori, dintr-o clinica de sevraj tabagic din Japonia. Ei au fost imparțiți in doua grupe: fumatorii precoce (au inceput sa fumeze inainte de a implini 20 de ani) și fumatorii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

