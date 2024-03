Stiri pe aceeasi tema

- Modificari la Legea Cadastrului: Ce se intampla daca suprafata din masuratori este mai mare decat suprafata din acte. DOCUMENT Modificari la Legea Cadastrului: ce se intampla daca se constata ca suprafata din masuratori este mai mare decat suprafata din actele de proprietate sau daca proprietarii unor…

- Vestea momentului pentru Simona Halep! S-a aflat ce se va intampla cu sportiva noastra daca Ion Tiriac a avut dreptate. Simona Halep a mers la TAS pentru a-si sustine nevinovatia si pentru a scapa de cei 4 ani de suspendare.Vezi AICI cum ar putea scapa de suspendare Simona Halep dupa acuzatiile…

- Un loc ce s-a inalțat și ramane la fel inca din secolul al XIII-lea atrage atenția tuturor turiștilor. Nicaieri pe continentul european nu mai gasești așa ceva. Este unul dintre cele mai frumoase și autentice spații. Prin ce se face atat de remarcat, poți afla in continuare. A fost inclus in Patrimoniul…

- Decizie importanta, luata azi de completul Inaltei Curți de Casație și Justiție. Ea privește drepturile salariale ale angajaților din Politia Locala. Hotararea se va aplica in toata țara. Citește și: A murit o figura legendara a Televiziunii Romane Completul pentru soluționarea recursului in interesul…

- Poate și tu ai acasa un copilaș care este plin de energie și curiozitate, dar care, cand vine vorba de apa, poate parea speriat sau ingrijorat. Ei bine, este important sa ințelegem ca frica de apa este destul de comuna in randul copiilor și, de cele mai multe ori, este o reacție naturala. Apa este un…

- Trei case din Tudor Vladimirescu, Chișcareni și Tudora s-au aprins in aceasta seara dintr-o cauza comuna. Avertismentul pompierilor In ultimele ore, trei case din localitațile Tudor Vladimirescu, Chișcareni și Tudora au fost in pericol din cauza unor incendii izbucnite in jurul coșurilor de fum. Pompierii…

- Programul ”Rabla pentru sobe” are, in teorie, scopul de a ajuta persoanele sa-și inlocuiasca sobele vechi cu unele mai eficiente și mai prietenoase cu mediul. Cu toate acestea, o analiza atenta dezvaluie ca beneficiarii principali ai acestui program nu sunt familiile obișnuite, ci proprietarii de case…

- Este joi dimineața și doar doua zile ne mai despart in acest moment de weekend. Daca inca nu ai idee cum poți face fața zilelor de munca ramase intr-un mod pozitiv, noi iți spunem ca bancurile reprezinta o soluție bune. Iata cele mai amuzante glume din toate timpurile, care cu siguranța iți vor aduce…