Codul Rutier 2024 le transmite clar soferilor cu ce tip de anvelope trebuie sa echipeze masina in fiecare anotimp. In Romania exista trei tipuri principale de anvelope auto. Sunt cele de vara, cele de iarna și un mix intre acestea, care poarta denumirea de „all-season”. Anvelopele all-season, aderenta slaba Anvelopele all-season sunt o combinație intre […] The post Ce se intampla daca circuli iarna cu anvelope all-season? + Greșeala pe care mulți șoferi o fac in fiecare an first appeared on Ziarul National .