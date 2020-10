Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer din Chișinau a dat batai de cap muncitorilor din sectorul Centru, dupa ce a decis sa iși parcheze Mercedesul chiar pe porțiunea unde este amenajat spațiul verde. Este vorba despre zona de pe strada Pușkin și Banulescu - Bodoni, unde la moment sunt efectuate lucrari de amenajare a trotuarului.

- Foto: Valentin Grigore Din punct de vedere astronomic, astazi incepe … Post-ul Incepe toamna astronomica. Astazi, ziua este egala cu noaptea. Ce se intampla pe cer, de maine apare prima data in Gazeta Dambovitei .

Muzicieni consacrați, cat și tineri talentați aflați la inceputul parcursului profesional muzical, au incantat publicul cu un colaj de fragmente muzicale din opere și operete romanești.

- In prima zi de toamna, Romania se pregatește de relaxarea restricții impuse de pandemia de COVID-10 și starea de alerta. Economia, dupa o cadere a PIB de peste 10% in trimestrul al doilea, are nevoie de mai multa activitate. Din pacate, ne pregatim și de valul de infectari cu coronavirus. Veștile bune…

- Luni, prim-ministrul Romaniei, Ludovic Orban, a afirmat ca in situația in care intr-o școala cursurile vor fi suspendate din cauza noului coronavirus, un parinte va primi 75% din salariu ca sa stea cu copilul acasa, noteaza Agerpres. Ce se intampla cu parinții daca se suspenda cursurile in toamna „Daca…

- Povestea celor doua cripte in forma de piramida dintr-unul dintre cele mai vechi cimitire ale Clujului poate sa fie punctul de plecare pentru una dintre cartile lui Dan Brown. Cea mai spectaculoasa cripta a apartinut dinastiei de farmacisti Mauksch-Hintz, care are o istorie de doua veacuri, iar cealalta,…

- Ce se intampla cu prețul painii, dupa ce seceta a injumatațit producția de cereale. Fermierii au recoltat cu 40% mai puțin grau fața de anul trecut Productia medie la grau in acest an este de 2,9 tone pe hectar, in scadere cu 40% fata de 2019, cand regimul precipitatiilor a fost unul normal, a declarat…

- Universitațile din Romania sunt in plin proces de admitere, dar pregatesc deja schema de invațamant pentru aceasta toamna. Pandemia de coronavirus a dat multe lucruri peste cap, așa ca studenții vor trebui sa se acomodeze cu o noua realitate.