Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Emil Boc a imparțit flori femeilor pe strazile Clujului si nu a pierdut ocazia de a se fotografia cu trecatorii. Printre acestia s-au numarat si doi gabori de la care a imprumutat o palarie. The post Cum s-a fotografiat Emil Boc in centrul Clujului appeared first on Cotidianul RO .

- Cei doi tineri, surprinși zilele trecute in timp ce desenau pe peretele unei cladiri istorice din centrul orașului, au fost identificați de polițiștii clujeni. Cei doi s-au ales cu dosar penal pentru distrugere. ”Cu privire la imaginile aparute in spațiul public din data de 24 ianuarie a.c., in…

- Continue reading Video „Pietonala asta e praf”/Un oradean, creator de conținut pe Tik Tok și autorul vlogului Imi place sa mananc, critica intr-un video lucrarile de pe strada Universitații din centrul Clujului at Info real.

- Un cunoscut vlogger din Oradea , Ionuț Lenghel, proprietarul canalului de YouTube ”Imi place sa mananc”, a vizitat Clujului și a ironizat de calitatea lucrarilor de pe strazile Kogalniceanu și Universitații, relateaza stiridecluj.ro . ”Ce se intampla in Cluj, pentru ca lucrari mai proaste, mai rar am…

- Regele vloggerilor din Ardeal, Ionuț Lenghel, proprietarul canalului de YouTube ”Imi place sa mananc”, a vizitat Clujului și a facut mișto de calitatea lucrarilor de pe strazile Kogalniceanu și Universitații.”Ce se intampla in Cluj, pentru ca lucrari mai proaste, mai rar am vazut. Pietonala asta e praf.…

- Noi zone pietonale in centrul istoric al Clujului: str. Kogalniceanu, str. Universitații, str. Iuliu Maniu și arealul adiacent. Vor fi impuse noi reglementari de circulație, dar dispar toate parcarile.

- Continue reading VIDEO Primarul Boc distrage atenția de la neputința Primariei de a termina șantierul din centrul Clujului și de la criticile ca a betonat tot centrul/Anunța discuții in Comisia de Circulație cu privire la pietonalizarea strazilor Kogalniceanu și Universitații at Info real.