Ce se întâmplă cu personalul angajat în timpul stării de alertă pe perioadă determinată Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, a adoptat proiectul de lege care prevede ca personalul angajat in perioada starii de alerta poate ramane sa lucreze in domeniul in care a activat. Deputatul Dan Constantin Șlincu a transmis ca este vizat de acest proiect de lege personalul din sistemul sanitar, structurile MAI si sistemul de […]

