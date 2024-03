Ce se întâmplă cu legea care scoate cazinourile din oraşe. Unde a dispărut Adolescentii romani se confrunta cu dependenta de jocurile de noroc. Si nu doar acesti tineri. Cifrele arata ca mai mult de 100.000 de romani sufera de o astfel de adictie. Peste 25% dintre elevii romani sub 16 ani au spus ca au jucat la pariuri și alte jocuri de noroc, iar 51% au spus ca […] The post Ce se intampla cu legea care scoate cazinourile din orase. Unde a disparut first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

