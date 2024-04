Stiri pe aceeasi tema

- Salile de pacanele din localitatile sub 15.000 de locuitori vor fi inchise.Președintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 82/2023 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009…

- Se interzice risipa alimentelor in magazine. Se dau amenzi de pana la 20.000 de lei pentru cei care nu respecta unele reguli impuse de lege. Klaus Iohannis, președintele Romaniai, a promulgat legea.