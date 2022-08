Ce se întâmplă când dormim? 3 lucruri pe care le facem fără să știm Chiar daca ai putea crede ca in timpul somnului organismul tau ia o pauza, acest lucru este departe de a fi adevarat. De fapt, abia in timpul somnului au loc anumite procese biologice vitale. Spre exemplu, creierul stocheaza noile informatii, celulele nervoase comunica si se reorganizeaza, ceea ce sprijina functionarea normala a creierului. De asemenea, organismul repara celulele a caror integritate structurala a fost compromisa, face stocuri energetice pentru urmatoarea zi si elibereaza in organism molecule precum hormonii si proteinele. Descopera 3 lucruri pe care le facem fara sa stim… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

