Liderul Pro Romania, Victor Ponta, este invitat luni, de la ora 11.30, in studioul HotNews. Ce șanse are fostul premier și lider al PSD in batalia politica cu Liviu Dragnea, care sunt planurile pentru noul sau partid și care sunt negocierile pe care le poarta inaintea moțiunii de cenzura, sunt cateva dintre intrebarile la care va raspunde. Cititorii HotNews pot pune intrebari folosind formularul de la finalul articolului.