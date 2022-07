Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Romaniei in SUA, Andrei Muraru, a declarat marti, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, despre o posibila preluare a sefiei NATO de catre presedintele Klaus Iohannis, ca aceasta intrebare are un raspuns posibil in Congresul american si in admnistratia americana. Sunt foarte bune sanse…

- Ambasadorul Romaniei in SUA, Andrei Muraru, a declarat marti, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, despre o posibila preluare a sefiei NATO de catre presedintele Klaus Iohannis, ca aceasta intrebare are un raspuns posibil in Congresul american si in admnistratia americana. Sunt foarte bune…

- Mircea Geoana, președinte al Romaniei? Nu exclude candidatura, dupa ce nu va mai avea funcție in NATO Mircea Geoana, președinte al Romaniei? Nu exclude candidatura, dupa ce nu va mai avea funcție in NATO Mircea Geoana, secretarul general adjunct al NATO, a declarat ca, deocamdata, nu poate confirma…

- S-a aflat cine ii poate lua locul lui Klaus Iohannis la Cotroceni. Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, și-ar pregati terenul pentru candidatura la alegerile prezidențiale care vor avea loc in 2024, dar care ar putea avea loc cu un an mai devreme in cazul in care Klaus Iohannis va fi numit…

- In urma cu doar cu cateva zile, pe 25 mai, Camera Deputaților a adoptat una dintre cele mai barbare legi (daca nu cea mai barbara) de la constituirea actualei majoritați parlamentare (PSD, PNL, UDMR, minoritați). O lege care permite masacrarea ciocarliilor și a altor pasari migratoare fara niciun studiu…

- Iohannis a susținut ca de vina pentru inflatia crescuta in Romania este Vladimir Putin, care a declanșat razboiul din Ucraina, insistand ca „Guvernul Romaniei a luat si va lua masuri in continuare pentru a ameliora efectele inflatiei”. „Probabil ca acolo sunt mai mulți tei in parc și se bea mai mult…

- Europarlamentarul Corina Cretu este de parere ca presedintele Klaus Iohannis „are o figura foarte buna la Bruxelles” si ca acesta poate obtine o functie la nivel european sau chiar mondial. Intrebata duminica, in emisiunea Insider Politic, difuzata de Prima TV, daca crede ca presedintele Klaus Iohannis…

- De Ziua Egalitații de Șanse intre femei și barbați, FREE NOW, Super Aplicația Europeana de Mobilitate care ofera servicii de taxi și ridesharing in Romania, susține atat diversitatea și incluziunea, cat și mobilitatea sigura pentru toți pasagerii, indiferent de gen. In plus, compania anunța ca Stella…