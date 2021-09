Ce salariu are un angajat la uzinele Dacia din Mioveni cu tot cu bonusuri și sporturi In ultimii ani au tot fost probleme la uzinele Dacia. In 2019 spre exemplu, sindicatele au amenințat ca vor intra in greva generala daca nu sunt indeplinite cerințele salariale.Ce salariu are un angajat la uzinele Dacia din Mioveni cu tot cu bonusuri și sporturi in momentul de fața? In urma protestului de atunci, au existat o serie de negocieri intre patronat și sindicaliștii, iar in final, angajații de la Dacia au caștigat ce și-au dorit. Salariile au fost majorate cu peste 400 de lei in funcție de locul ocupat in companie, iar in ultimele luni acestea au tot fost majorate. Totodata, angajații… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

