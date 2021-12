In Romania, experiența conteaza. Astfel pentru un post de farmacista, o persoana care nu are suficienta experiența ajunge sa caștige jumatate din salariul uneia care indeplinește toate criteriile la angajare. Ce salariu are o farmacista incepatoare fața de una cu experiența? Persoanele interesate de un job de farmacista trebuie sa știe ca in funcție de farmacie, salariile nete oscileaza intre 2.5000 de lei și chiar și peste 4.000 de lei. Suma poate varia in funcția de farmacia care va angajeaza, dar și in funcție de experiența. Ce salariu are o farmacista incepatoare fața de una cu experiența…