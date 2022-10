Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți membri USR au organizat vineri dimineața un protest in fața Administrației Prezidențiale din București, reclamand ”mușamalizarea unei achiziții cu dedicație” de 600 de BMW-uri de la prietenul președintelui Klaus Iohannis pentru Poliția Romana, potrivit unui comunicat al USR. Participanții…

- Presedintele PNL, premierul Nicolae Ciuca, a declarat, luni, in legatura cu afirmatiile presedintelui Klaus Iohannis privind toleranta zero pentru plagiat, ca pune la dispozitie tot ceea ce este necesar pentru ca sa se finalizeze si sa se elucideze odata acest subiect.

- Sorin Cimpeanu și-a motivat, luni, demisia din funcția de ministru al Educației, el susținand ca era necesar sa faca asta “pentru a nu periclita reforma in educație”. Declarația sa vine in contextul in care președintele Klaus Iohannis a vorbit de toleranța zero in privința plagiatului, acuzații care…

- ”Cred ca a face economie intr-o vreme in care criza energetica este evidenta (…) lucrurile sunt destul de simple, trebuie sa evitam sa risipim energia”, a declarat, marti seara, la New York, presedintele Klaus Iohannis. Intrebat cum face el insusi economie, presedintele a precizat ca locuinta poate…

- La Universitatea de vara din Basile Tusnad, un roman, nebun de legat, numit Mihai Tarnoveanu, care este de altfel si liderul organizatiei extremiste, antimaghiare din Romania, Calea Neamului, a incercat impreuna cu cativa dintre tovarasii sai sa perturbe discursul premierului Viktor Orban, scrie publicația…

- ​​PSD este in creștere in opțiunile de vot ale romanilor, fiind in iulie pe primul loc cu 37%, cu doua procente mai mult decat luna precedenta, potrivit ultimului sondaj Avangarde, realizat la comanda PSD. Pe locul doi, la mare distanța este PNL, cu 23%, și el in creștere cu trei procente fața de luna…

- Dintre toate problemele existente atat la nivel intern, cat și extern, deputatul PNL Alexandru Muraru, unul dintre principalii fideli ai lui Klaus Iohannis, a ales-o pe cea mai „importanta”. Muraru se intreaba, Muraru raspunde intr-un articol de opinie publicat de digi24.ro: Ce caștiga Romania daca…

- Nu mai este un secret pentru nimeni ca numele președintelui Klaus Iohannis este luat in discuție la modul cel mai serios și la nivelurile cele mai inalte, de la Washington și Bruxelles, pentru a prelua funcția de secretar general al NATO dupa incheierea mandatului de catre Jens Stoltenberg (30 septembrie…