Ce salarii au angajații Twitter Ce salarii au angajații Twitter. Un purtator de cuvant al Twitter a confirmat in urma cu doar cateva saptamani, pentru Fortune ca baza de date interna a salariilor exista și a fost lansata in urma cu cateva luni pentru a asigura transparența salariilor. Raportul lui Input citeaza un exemplu de directori de consilieri juridici din New York care caștiga maximum 338.000 USD, comparativ cu aceeași poziție din Regatul Unit, care caștiga 203.000 USD. In plus, un specialist in date din Regatul Unit a caștigat maximum 51.000 USD fața de aceeași poziție din Ghana, care caștiga 15.600 USD. „Twitter evalueaza… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

