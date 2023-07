Ce să știi înainte de a construi o piscină în curte Visezi la o casa cu piscina, dimineți leneșe petrecute in apa sau poate o petrecere de vara alaturi de prieteni? In orice ipostaza te-ai imagina, inainte de a construi piscina, este important sa ai in vedere cateva aspecte. Ține cont de legislație Pentru a construi o piscina ai nevoie de autorizație de construire (potrivit Legii nr. 50/1991 cu modificarile ulterioare). Poți obține aceasta autorizație de la Serviciul de Urbanism al primariei din localitatea in care stai. Este important sa știi ca autorizația se elibereaza in maximum 30 de zile de la depunerea documentelor și este valabila 12 luni.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

