Ce să faci dacă ești atacat de câini agresivi. Recomandările unui dresor celebru Avand in vedere ca problema cainilor fara stapan din București pare a fi departe de a se rezolva, fiind necesara moartea unei femei de 44 de ani ca autoritațile sa caute o soluție, nu strica sa știi cum sa te protejezi singur in cazul unui potențial atac. Un dresor celebru a explicat pas cu pas ce trebuie sa faci daca ești atacat de caini agresivi. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

