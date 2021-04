Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Claudiu Nasui, a discutat vineri cu ambasadorul Austriei in Romania, Isabel Rauscher, despre bunele practici ale Austriei in ce priveste mediul de afaceri, iar unul dintre subiectele principale a fost "infama declaratie de beneficiar real: o sarcina…

- Acest faimos Plan National de Redresare si Rezilienta (PNRR) nu a dus niciun progres, dimpotriva, a adus o scadere a alocarilor pentru mediul de afaceri, de la 3,8 miliarde de euro, in prima versiune, la 2,28 de miliarde de euro, in versiunea aprobata in Guvern, a declarat, vineri, in cadrul unei dezbateri…

- Fostul ministru PSD al Muncii, deputatul Marius Budai, acuza Guvernul ca nu ar ajuta mediul de afaceri. Citește și: Marcel Ciolacu profețește: momentul in care va pica Guvernul Cițu „Am ințeles (nu și acceptat) ca Guvernul de Dreapta nu vrea sa auda de pensii, salarii și alocații, dar…

- A trecut un an de cand Romania se confrunta cu pandemia de coronavirus. Un an greu pentru noi toți. Dincolo de masurile sanitare impuse, de restricții, de suferințe, de indoieli, am vrut sa vedem cum resimte mediul de afaceri local efectele pandemiei de coronavirus. In general, firmele mici au fost…

- Un proiect pilot in parteneriat public-privat poate fi cheia de accelerare si implementare a masurilor concrete propuse de mediul de afaceri pentru flexibilizarea pietei muncii din Romania, sustin reprezentantii Federatiei Patronale de Petrol si Gaze (FPPG), potrivit Agerpres. Potrivit unui…

- POZIȚIA CNIPMMR PRIVIND MASURA 3 - GRANTURI PENTRU INVESTIȚII In contextul crizei provocate de COVID-19, pentru beneficiarii prevazuți la art. 3, a caror activitate a fost afectata de raspandirea virusului SARS-CoV-2 sau a caror activitate a fost interzisa prin ordonanțe militare pe perioada starii…

- In 2020 exporturile Romaniei au scazut cu peste 10%, iar deficitul balanței comerciale s-a marit cu cca un miliard de euro, iar reducerea a continuat și in prima luna a anului, anunța Asociația Naționala a Exportatorilor si Importatorilor din Romania. Anul trecut, din cauza pandemiei, exportatorii…

- Recent a fost o conferința a EY România în care a fost invitata și șefa ANAF, ce a zis ca implementarea fișierului standard de audit SAF-T va fi gata în iulie. Într-un document transmis de companie, în care s-a raspuns la multe întrebari, reprezentanții EY preconizeaza…