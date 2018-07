Stiri pe aceeasi tema

- Randi a lansat piesa verii, „Ce te-aș mai” și abia așteapta sa ne-o cante maine live in studio-ul Virgin Radio. Unul dintre cei mai ascultați artiști ai momentului, Randi ne-a trimis un super filmuleț, spunandu-ne ca abia așteapta sa ne vedem in studio. Pe langa noua sa piesa ce „nu ascunde nimic”,…

- Ariana Grande si Pete Davidson sunt logoditi si se vor casatori in toamna. Cu toate ca si-au inceput relatia in urma cu o luna de zile, se pare ca Ariana si Pete sunt convinsi ca sunt suflete pereche, astfel ca artista a acceptat deja cererea in casatorie. Curios este ca amandoi provin din relatii…

- Shawn Mendes iși aduce din nou fanii in culmea fericirii. In doar doua zile cantarețul canadian va lansa un nou album, iar piesa „Nervous”, care trebuia sa se lanseze vinerea aceasta, i-a luat pe toți prin surprindere. Dupa ce a mai lansat inca patru piese de pe noul album, se pare ca Shawn Mendes nu...…

- OANA este noua artista din portofoliul Roton, iar astazi lanseaza piesa ”Duro”, care s-ar putea sa faca ceva valuri vara asta. Nascuta și crescuta in Romania, OANA s-a mutat in Spania cand avea doar 13 ani. S-a angajat la o varsta frageda ca sa iși ajute familia, iar pasiunea pentru muzica și-a dezvoltat-o…

- Mai țineți minte cand Killa Fonic ne-a vizitat la inceputurile Virgin Radio Romania și a improvizat pe radio ceea ce se numește DVNS? Well, suntem bucuroși sa va anunțam ca artistul tocmai a lansat videoclip pentru aceasta piesa, lucru cerut de fani de luni de zile. Videoclipul incepe chiar din studioul…

- Anne-Marie joaca perfect rolul lui Britney Spears in ultimul sau videoclip lansat, “2002”. Piesa este creata in colaborare cu Ed Sheeran, Steve Mac și Julia Michaels și este al șaselea single de pe albumul “Speak your mind”. Albumul de debut al artistei este deja in top cinci cele mai hot albume din…

- Delia Rus și Tranda ne-au surprins in aceasta dimineața cu mare chef de viața și cea mai noua lansare a lor. De la glumițe in studio cu baieții, la albumul Constangeles scos de Tranda, album ce a facut-o pe Delia Rus sa-și doreasca super mult o colaborare, cei doi au ajuns la “Ochii la mine”,... View…

- Piesa “No tears left to cry” i-a facut pe fanii cantareței, dar și pe cateva vedete sa-și spuna parerea in cel mai sincer mod. De aici și pana la a dezvalui un secret destul de mare, e doar un singur pas. Kevin McHale, cunoscut pentru rolul din serialul “Glee” a fost inspirat de noua piesa... View Article