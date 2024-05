Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei Real Madrid, Carlo Ancelotti, s-a declarat multumit de rezultatul de egalitate inregistrat in partida cu Bayern Munchen, din prima mansa a semifinalelor Ligii Campionilor la fotbal, dar nu si de evolutia elevilor sai pe stadionul Allianz Arena din capitala Bavariei. „Este un rezultat…

- Pep Guardiola s-a declarat satisfacut dupa remiza spectaculoasa obținuta de Manchester City pe terenul Realului (3-3, manșa tur din sferturile Champions League) și spera ca publicul sa puna o presiune mare pe trupa lui Carlo Ancelotti la retur. Tehnicianul iberic a avut și un motiv de nemulțumire atunci…

- Real Madrid și Manchester City nu au inșelat așteptarile fanilor, meciul de pe Santiago Bernabeu fiind un adevarat regal fotbalistic. Șase goluri, ocazii mari, faze spectaculoase, un duel care și-a respectat din plin afișul generos. Dupa 3-3 contra „cetațenilor”, Carlo Ancelotti știe cum se poate califica…

- Internationalul german Toni Kroos va semna un nou contract cu clubul spaniol de fotbal Real Madrid, valabil pana in iunie 2025, anunta cotidianul AS. potrivit Agerpres. Experimentatul mijlocas, in varsta de 34 de ani, a fost recrutat de Real Madrid in vara anului 2014, de la formatia germana Bayern…

- Mijlocasul german Toni Kroos isi va prelungi contractul cu Real Madrid pentru inca un sezon. Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, mijlocasul in varsta de 34 de ani ar urma sa isi prelungeasca acordul pana in iunie 2025.Internationalul german (108 selectii, 17 goluri) s-a alaturat Realului…

- Viktor Gyokeres (25 de ani), atacantul lui Sporting, face furori in acest sezon. Suedezul a contribuit la 50 de goluri ale echipei lusitane, 36 de reușite și 14 assisturi, și i-a eclipsat pe Harry Kane (Bayern), 37 de goluri și 10 assisturi, Kylian Mbappe (PSG), 38 de goluri și 8 assisturi, și Erling…

- Dupa ce marți Bayern și PSG și au asigurat biletele pentru sferturi, miercuri Real Madrid și Manchester City sunt așteptate sa li se alature. Chiar pe Santiago Bernabeu, Real Madrid are la Mozzart Bet cea mai mare cota din lume in duelul cu RB Leipzig! Real Madrid – RB Leipzig (ora 22:00) cota 1.63…

- Contractul mijlocasului croat Luka Modric (38 de ani) cu Real Madrid expira in vara, dar jucatorului i s-a propus sa faca parte din staful antrenorului Carlo Ancelotti, potrivit news.ro. In ciuda faptului ca nu mai este jucator de baza in acest sezon, antrenorul italian al Realului, Carlo Ancelotti,…