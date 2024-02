Stiri pe aceeasi tema

- De la 1 ianuarie 2024, valoarea punctului de pensie s-a majorat cu 13,8%, ajungand la 2.032 de lei (de la 1.785 lei). Asta inseamna un cuantum mai mare al pensiilor, doar ca pentru cei cu venituri mici creșterile sunt mici, in timp ce pentru pensiile mari creșterile sunt substanțiale.Conform datelor…

- Aproape doua treimi (60%) dintre romani se declara multumiti si foarte multumiti de felul in care traiesc, in timp ce doar 5% spun ca au tot ce le trebuie, iar 6% afirma ca au suferit de foame, conform unui sondaj realizat de Institutul Roman pentru Evaluare si Strategie - IRES, transmite Agerpres.

- Irisha, in varsta de 35 de ani, este o artista cunoscuta din Republica Moldova și fosta concurenta la Survivor Romania 2021. De asemenea, aceasta a participat la emisiunea Splash, vedete la apa! Și a fost asistenta in emisiunea Neatza cu Razvan și Dani! Recent, interpreta a dezvaluit ce i s-a intamplat…

- Malaga sau capitala soarelui este orașul spaniol care i-a cucerit definitiv pe expați, ocupand primul loc in topul destinațiilor de relocare la nivel mondial, arata datele unui raport intocmit de Internations, pe baza raspunsurilor a peste 12.000 de persoane din peste 150 de state. 89% dintre cei chestionați…

- Actrita Ramona Badescu s-a alaturat Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR), aceasta fiind prezenta sambata la Congresul Extraordinar al partidului desfasurat la Alba Iulia. „Eu sunt aici sa depun toata iubirea mea patriotica si toata iubirea mea pentru tara mea si pentru romanii de acolo (din Italia…

- Fauna intalnita in Munții Bucegi este cea mai mediatizata din țara, insa aici putem intalni nu doar ultra-știutul urs, ci aproximativ 3.500 de specii de animale, printre care se remarca tritonul carpatic, buhaiul de balta cu burta galbena, dar și cerbul, lupul, rasul sau cocoșul de munte.

- Traiesc una dintre cele mai frumoase povești de dragoste din showbiz-ul romanesc, iar in timp ce se aflau in America de Sud, acolo unde au participat la emisiunea America Express, difuzata la Antena 1, Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au sarbatorit 11 ani de casnicie. Iata cum arata relația acestora…

- In Carpații Meridionali, intr-o zona pilot de 1400 km patrați, au fost identificați 47 de lupi și un hibrid intre lup și caine, imparțiți in șase haite, arata datele Studiului de monitorizare genetica realizat de echipa Fundației Conservation Carpathia, in perioada 2018- 2020 și dat publicitații astazi.…