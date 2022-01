Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurenței cere reglementari care sa duca la eliminarea confuziei dintre medicamente și suplimente alimentare. Potrivit unui comunicat al Consiliului Concurenței, la nivelul consumatorilor exista o confuzie intre medicamente eliberate fara prescripție medicala (OTC – Over The Counter) si…

- Pariurile in cota fixa si pariurile sportive online ar putea fi introduse in portofoliul de produse al Loteriei Romane, in acest sens fiind lansat deja un anunt public international pe site-ul companiei. Loteria Romana doreste sa-si diversifice portofoliul actual prin introducerea in exploatare a jocurilor…

- Ramona Olaru este femeia care a reușit sa-l linișteasca pe Catalin Cazacu, dupa ce in ultimele luni a fost surprins in compania mai mult domnișoare. Motociclistul are planuri serioase cu asistenta de la „Neatza cu Razvan și Dani” și iși dorește o familie alaturi de aceasta.Invitat in emisiunea „Xtra…

- “Consiliul Concurentei a autorizat cu conditii tranzactia prin care Glovoappro SRL va prelua compania Foodpanda Ro SRL si, indirect, afacerea Pandamart, operata de catre Delivery Hero Dmart SRL. Din analiza efectuata de autoritatea de concurenta au rezultat anumite ingrijorari legate de puterea de piata…

- Mai mulți romani, care se intorceau din Ungaria, au fost depistați de polițiștii de frontiera intr-un microbuz, al carui șofer a forțat intrarea in Romania, pentru a-i scapa de carantina, și a luat-o pe contrasens. Potrivit Poliției de Frontiera, luni, in jurul orei 22.50, la Punctul de Trecere a Frontierei…

- Incepand cu 17 noiembrie 2021, Mihaela Cuturescu a fost numita in funcția de CEO al companiei Alpin 57 Lux, producator roman de inghețata cu sediul in Sebeș. Anterior, Mihaela a ocupat pozitia de CFO al Alpin 57 Lux. Cu o experiența indelungata in domeniu, de la inființarea sa in 1994, cu o creștere…

- ​O platforma de comerț online cu produse industriale, care își desfașoara activitatea inclusiv în România, dar și la vecinii noștri unguri, închide o prima runda de finanțare Serie A condusa de Prosus Ventures, companie de investiții care controleaza în țara noastra afaceri…

- Considerat un gest elegant, a oferi coșuri cadou gourmet de Craciun devine un obicei in tot mai multe companii din Romania, urmandu-se de altfel trendul internațional trasat de statele cu economii dezvoltate. Coșurile de Craciun, conținand produse demne de a introduce destinatarul și familia acestuia…