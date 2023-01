Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Draghia și-a pus in plan sa sarbatoreasca inceputul anului intr-o destinație exotica, insa imediat cum a ajuns, probleme au și inceput. Actorul a plecat cu Alice Cavaleru și fiicele lor in Tenerife, insa inceputul calatoriei i-a lasat cu gust amar.

- Multe vedete din Romania au ales sa petreaca sarbatorile de iarna in familie, alaturi de cei dragi. Așa se poate spune și despre Alice Cavaleru și Vladimir Draghia, doar ca acest Craciun a adus și o serie de probleme de sanatate pentru mezina familiei, Alegra.

- Alice Cavaleru este activa in mediul online și impartașește cu fanii momentele importante din viața sa. Așa s-a intamplat și de aceasta data, cand soția lui Vladimir Draghia a distribuit o imagine alaturi de mezina familiei, Alegra.

- Alegra-Nova, fiica lui Vladimir Draghia și Alice Cavaleru, a implinit 3 luni, iar mama ei a transmis un mesaj emoționant pe una dintre rețelele de socializare. De cand a venit pe lumea cea de-a doua fetița, cuplul se simte complet. In urma cu trei luni, Alice Cavaleru a devenit mama pentru a doua oara.…

- Vlad Gherman este unul dintre cei mai indragiți și apreciați actori de la noi din țara, iar de aceasta data și-a ingrijorat fanii din mediul online, asta dupa ce le-a marturisit ca se confrunta cu probleme. Vlad Gherman este protagonistul serialului Lia de la Antena 1 alaturi de Doinița Oancea, Alexandru…

- Alice Cavaleru este foarte activa pe rețelele de socializare personale și de fiecare data cand are ocazia impartașește momentele frumoase din viața ei cu fanii din mediul online. Ei bine, de aceasta data, soția lui Vladimir Draghia a marturisit de ce este special Craciunul pentru ea. Iata ce mesaj emoționant…

- Adelina Pestrițu s-a remarcat in mediul online in ultima perioada printr-o serie de videoclipuri in care da lecții fanilor despre bunele maniere. Ea a fost criticata dupa ce, intr-un episod, a spus ca mancarea de la restaurant, care ramane in farfurie, nu se ia acasa. Adelina Pestrițu, unul dintre cei…

- Vladimir Draghia și soția lui, Alice Cavaleru, traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar cei doi au impreuna doua fetițe, pe nume Zora și Alegra. Soția actorului a postat pe rețelele de socializare o fotografie cu fiica ei cea mica in mediul online și a transmis un mesaj emoționant.