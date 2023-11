Ce preț vor avea biletele la EURO 2024 ? Biletele la meciurile Romaniei de la EURO 2024 din Germania vor fi puse spre vanzare incepand cu data de 4 decembrie. Acestea se pot cumpara doar de la organizatorul UEFA, de pe website-ul uefa.com/euro2024/ticketing. “Trebuie sa va creati un cont de utilizator pe acest portal si apoi sa urmati pasii indicati de UEFA pentru achizitionarea de bilete. La debutul procedurii de cumparare alegeti optiunea FAN ROMANIA. In cazul in care cererea va depasi numarul biletelor alocate, UEFA va organiza o loterie pentru repartizarea acestora”, precizeaza FRF. Federația Romana de Fotbal a mai precizat ca nu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

