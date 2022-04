Un raport al Defense Intelligence Agency, „Challenges to Security in Space”, noteaza ca Rusia și China și-au crescut activele spațiale cu aproape 70% in ultimii doi ani. Aceasta creștere urmeaza unei perioade cuprinse intre 2015 și 2018, cand stocurile lor s-au dublat. Așa cum fac pe Pamant, China și Rusia reprezinta cea mai mare amenințare la adresa intereselor de securitate naționala ale SUA in spațiu, […] The post Ce pregatesc China și Rusia in spațiu. Noua amenințare la adresa securitații Americii first appeared on Ziarul National .