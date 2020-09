Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul britanic al sanatatii Matt Hancock a declarat duminica aceasta ca un al doilea „lockdown” la nivel national este una dintre solutiile luate in calcul pentru a opri raspandirea coronavirusului, dar ca el nu isi doreste o asemenea masura. „Daca fiecare va respecta regulile, atunci noi vom putea…

- Ritmul transmiterii coronavirusului in Europa este “alarmant”, avertizeaza Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS). Organizația și-a exprimat ingrijorarea si fața de decizia anumitor state europene de a reduce perioada de carantina. OMS recomanda ca perioada de carantina sa fie de 14 zile. “Cifrele din…

- Cu toate acestea, guvernele ar trebui sa sprijine in continuare companiile si consumatorii, a explicat oficialul german. "Pandemia inca nu s-a incheiat, dar indicatorii arata ca economia se redreseaza mult mai bine decat ne temeam cu ceva timp in urma, si asta e ceva ce se aplica Uniunii Europene ca…

- Pandemia de coronavirus inregistreaza o creștere a numarului de cazuri in mai multe state din toata lumea. Intalnirile intre prieteni sau familii vor fi interzise in al doilea oras ca marime din Marea Britanie, tocmai din acest motiv. Vineri, in Marea Britanie au fost raportate 3 539 de cazuri de infectari…

- Obtinerea unui vaccin impotriva COVID-19 care sa fie disponibil pana la sfarsitul anului este in continuare posibila, a declarat, joi, grupul farmaceutic britanic AstraZeneca, in pofida pauzei anuntate in studiile clinice ale vaccinului sau experimental, dezvoltat impreuna cu Universitatea Oxford, relateaza…

- Ungaria a anuntat vineri ca va inchide granitele pentru straini incepand de pe 1 septembrie, pentru a combate cresterea infectiilor cu noul coronavirus. Ungurii care vor reveni in tara vor fi obligati sa intre in carantina. Wizz Air a anuntat intr-un comunicat ca va opera 32 de zboruri pe saptamana…

- Șeful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban a anunțat, vineri, ca Ungaria iși va inchide frontierele de la 1 septembrie pentru a limita creșterea numarului de imbolnaviri cu Covid-19, iar ungurii care se intorc in țara din strainatate vor trebui sa intre in carantina. Gergely Gulyas a declarat…

- Matt Hancock, ministrul britanic al sanatatii, a declarat joi ca este ingrijorat de un al doilea val de infectii cu coronavirus in Europa, subliniind ca guvernul de la Londra nu va ezita sa revina la masurile de carantina, daca va fi necesar, pentru a asigura securitatea sanitara in Marea Britanie.