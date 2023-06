Ce planuri au angajații din România în 2023 Dupa doi ani marcați de pandemia de COVID-19, izbucnirea razboiului din Ucraina in 2022 și contextul economic incert care a precedat acest eveniment, piața muncii din Romania se regasește la inceputul lui 2023 intr-un context in premiera. Prin intermediul studiului Employee Sentiment, am obținut date direct de la sursa in ceea ce privește ingrijorarile, așteptarile și planurile angajaților din Romania in 2023. Daca in perioada 2021-2022 piața muncii din țara a fost marcata de revenirea la birou a angajaților sau de impamantenirea conceptului de lucru de acasa / hibrid, in 2023 angajații romani… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

