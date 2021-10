​La 54 de ani, generalul in rezerva Nicolae Ciuca, desemnat premier de președintele Klaus Iohannis, este beneficiarul unei pensii de serviciu consistente. Astfel, potrivit declarației de avere, Nicolae Ciuca a incasat anul trecut 215.880 de lei pensie de serviciu, adica aproape 18.000 de lei lunar. Și soția sa, cadru MApN a incasat anul trecut 59.772 de lei pensie de serviciu, adica peste 4.900 de lei lunar. Ce avere are Nicolae Ciuca Conform ultimei sale declarații de avere din acest an, pentru anul fiscal anterior, Nicolae Ciuca are, impreuna cu soția sa, o casa de 232 de metri patrați…