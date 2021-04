Ce pățești dacă bei o cană de suc de ghimbir zilnic Sucul de ghimbir este o bautura foarte sanatoasa, care poate trata si preveni o serie de afectiuni. Acest suc este considerat un medicament natural pentru indigestie, varsaturi, raceala, dureri de stomac, etc. Ghimbirul are multe beneficii si compusi ca uleiuri esentiale, vitamine, minerale si aminoacizi. Daca ne concentram asupra uleiurilor esentiale, putem gasi Limonele, Citronellol, Camfen p Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

