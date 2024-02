Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general al Romaniei, Alex Florenta, afirma ca „este prea ridicata” limita de un milion de euro pana la care cei acuzati de evaziune fiscala scapa de raspunderea penala, daca achita prejudiciul. „Chiar daca in esenta sa un astfel de demers nu este neaparat gresit, limita la care ajungem sa…

- Curtea Constituționala va analiza sesizarea de neconstituționalitate privind legea inițiata de PSD și PNL prin care evaziunea fiscala sub un milion de euro e dezincriminata, daca prejudiciul e platit.

- Evaziunea fiscala sub 1 milion de euro, fara pedeapsa: Care este condiția pentru a nu fi trimis in judecata Parlamentul a adoptat marți un proiect de lege inițiat de tandemul Ciuca-Ciolacu, care schimba radical abordarea fața de evaziunea fiscala. Potrivit noilor prevederi, evaziunea fiscala cu un prejudiciu…