Pepe este un tata desazvarșit, iar acest lucru il știe deja toata lumea. Indiferent daca este in public sau acasa, artistul da dovada ca Unviersul se invarte in jurul copiilor lui și nimic nu poate sa schimbe acest lucru. Pepe face orice sa ii vada fericiți, iar acest lucru ii aduce și lui bucurie in suflet. Iata in ce ipostaze a fost filmat de paparazzii Spynews.ro, alaturi de familia lui.