- REZULTATE EVALUARE NATIONALA 2018. Fiica cea mica a ministrului Educatiei a reusit sa ia note mari la cele doua probe de la evaluarea nationala. Fata a luat 9.70 la limba si literatura romana si 9.60 la matematica. Asa ca ea figureaza cu o medie a examenului de 9.65. Fiica sefului de la Educatie…

- Ca urmare a afișarii rezultatelor de ieri, 19 iunie, 87.8% dintre elevi, insemnand un numar de 3.571 de elevi au obținut media de admitere peste 5,00 la examenul de Evaluare Naționala 2018. Acest procent situeaza județul Cluj pe locul doi in clasamentul național. Topul județelor cu cei mai mulți elevi…

- 104.972 de elevi au obtinut la Evaluarea Nationala (EN) medii peste 5, iar 319 au obtinut media 10. Multi dintre acestia se vor indrepta spre colegiile de top ale Capitalei. Fisele de inscriere la liceu se completeaza din 29 iunie. Elevii trebuie sa stie ca media de admitere la liceu in 2018 se calculeaza…

- Fiica celei mai batrane mame din Romania, Adriana Iliescu, a luat nota mare la limba romana, dar a dat greș la examenul de matematica la Evaluarea naționala 2018. Adriana Iliescu a devenit mama in 2005, la 67 de ani, dupa o inseminare artificiala. Ea are o fiica, Eliza , care acum are 13 ani și care…

- Unsprezece elevi din județul Alba au obținut media 10 la Evaluarea Naționala 2018, dupa ce au facut lucrari perfecte și atat la limba romana cat și la matematica. 1 BANDICI D. DAN 1 SCOALA GIMNAZIALA „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA Romana – 10.00 – – matematica –…

- EDU.RO REZULTATE EVALUARE NATIONALA BUCURESTI 2018 AICI. Examenul a inceput luni, 11 iunie, cu proba scrisa la Limba și literatura romana. Miercuri, 13 iunie, a fost organizata proba la Matematica, iar joi, 14 iunie, proba la Limba și literatura materna. Evaluarea Nationala se desfasoara, anual,…