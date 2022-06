Ce meserie a avut Florin Piersic jr. în Statele Unite: ” Făceam asta zilnic cam 16-17 ore” Azi Florin Piersic Jr. este unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți actori romani. Insa a fost o perioada cand artistul (53 de ani) și-a dorit sa fuga din umbra faimosului sau tata și și-a incercat norocul in patria filmului, la Hollywood. Prea puțin cunoscuta aventura sa peste Ocean, ce s-a petrecut pe cand avea 25 de ani, Dornic sa intre in lumea buna a filmului, Florin Piersic Jr a plecat cu un plan de acasa insa a ajuns sa spele vase la un restaurant newyorkez des frecventat de celebritați.”Am spalat vase, la masina. Le clatești, mai intai, apoi le pui intr-un cub mare, la vreo 200 de grade.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Florin Piersic Jr., in varsta de 53 de ani, este unul dintre cei mai apreciați actori romani. Puțini sunt insa, cei care știu din ce iși caștiga acesta banii, pe cand avea 25 de ani. „A trecut mult timp si memoria ma insala. Am spalat vase, la masina. Le clatești, mai intai, apoi le pui intr-un cub…

- A 59-a editie a Bienalei de Arta de la Venetia reuneste 213 artisti din 58 de tari. Dupa ce am ratacit o zi printre picturile, sculpturile si instalatiile din Pavilionul Central si Arsenale, va recomandam 5 artiste ale caror expozitii nu trebuie ratate. Expozitia din acest an (23 aprilie- 27 noiembrie…

- Edi Iordanescu și-a confirmat impresia pe care o avea dupa primele doua partide ale sale pe banca naționalei, amicalele cu Grecia și cu Israel: atitudinea nepotrivita a jucatorilor ingreuneaza crearea unei echipe. Bosnia - Romania este marți, 7 iunie. Partida este programata de la 21:45 și va fi liveTEXT…

- Damian Draghici, unul dintre cei mai apreciați artiști din Romania, nu a avut deloc o viața ușoara. Pana sa devina celebru, el a recunoscut ca a cerșit in Grecia pentru a putea sa supraviețuiasca. In 1989, Damian Draghici a ajuns in Grecia și a marturisit ca a cerșit pentru a face bani. El canta la…

- Municipiul Suceava a fost din nou premiat, de aceasta data de catre Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor, cu premiul „Best Electric City” in Romania, pentru cel mai prietenos oraș cu mașinile electrice, a anunțat primarul Ion Lungu. Premiul a fost ridicat de catre Ovidiu Milici, consilier in cadrul…

- Fluidizarea traficului la frontiere și eliminarea totala a restricțiilor pentru romani sunt cerințele Asociației Nationale a Agentiilor de Turism din Romania (ANAT) catre ministrul Turismului din Grecia, Vassilis Kikilias.

- Elena Udrea și-a petrecut noaptea trecuta in inchisoare, mai precis in arestul Poliției de Frontiera Petrici, Bulgari, asta dupa ca ieri a fost prinsa la vama incercand sa intre in Grecia. Fosta politiciana urmeaza sa ajunga astazi in fața magistraților.

- Israel - Romania 2-2. Naționala nu a mai ratat victoria dupa 2-0 la pauza de aproape 36 de ani! Avand in fața un adversar mai modest decat Grecia, „tricolorii” au facut doar o repriza buna. Bateria de moral, mai degraba descarcata inaintea celor 4 meciuri oficiale din Liga Națiunilor, programate in…