Ce meserie a avut Doru Todoruț înainte să fie vedetă a scenei muzicale. Lipsa banilor l-a îndepărtat de școală! Mărturie surprinzătoare Pentru Doru Todoruț, șansa de a-și indeplini visul, acela de a se afirma in lumea muzicala s-a numit ”Popstars”, primul talent show al Pro TV-ului. Au trecut 20 de ani de atunci iar solistul a intalnit succesul in mai multe proiecte muzicale, cele mai cunoscute fiind DeepCentral și 2 Gents, cu care colaboreaza și in prezent. Insa, inainte sa incante generații de copii și adolescenți prin multe sucese muzicale, Doru s-a ocupat personal de educația catorva dintre aceștia, in școala. Pare greu de imaginat insa solistul (46 de ani) a fost invațator chiar și la instituția școlara unde a debutat ca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ajunga la 20 de ani, Cleopatra Stratan, fetița de odinioara care a fost inclusa la șase categorii in ”Cartea Recordurilor, nu il mai așteapta pe ”Ghița la portița” și la propriul studio de producție muzicala. Candva copilul teribil al topurilor muzicale, ce canta dinainte sa invețe sa vorbeasca, despre…

- Sezonul 2023 al marilor evenimente muzicale din Romania s-a incheiat cu un nesperat succes, in ciuda majorarii prețurilor, iar principalii organizatori deja lucreza intens pentru urmatoarele ediții. Deja au fost anunțate datele viitoarelor ediții din 2024, date așteptate cu nerabdare de tinerii romani…

- La Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), pentru „boboci”, anul universitar incepe cu Saptamana de inițiere „Bun venit la UVT”, in ultima saptamana din luna septembrie. Pe parcursul acestei saptamani, studenții inmatriculați in anul I de la programele de studii universitare de licența sunt așteptați…

- Șantierul pentru construirea unui nou corp de cladire la Școala Generala nr. 13 din Timișoara, de pe strada Musicescu nr. 14, se afla in faza avansata de execuție. Stadiul de realizare a proiectului, care cuprinde 7 sali de clasa, o sala de sport, tribune, vestiare și grupuri sanitare este avansata.…

- Amalia Gaița reprezinta Timișoara in cadrul celei de-a opta ediții a conferinței Mastering the Music Business, cel mai mare eveniment al industriei muzicale din Romania, care va avea loc la București, intre 5 și 7 septembrie 2023 la Hotel Caro. Solista va susține un concert in cadrul acestui eveniment…

- In perioada 4-20 septembrie 2023, Timișul va avea o extensie a celei de-a 26-a ediții a Festivalului Internațional George Enescu, care a inceput in 27 august 2023, la Sala Palatului din București, cu un timișorean la conducere.

- Școala Generala 30 de Timișoara va beneficia in curand de doua noi cladiri, iar lucrarile de construire decurg bine, fiind in grafic. Ca noutate, acestea vor beneficia și de panouri solare. In aceasta toamna, elevii care invața la Școala Gimnaziala 30 din Timișoara vor beneficia de condiții mai bune…

- Proiectul „RoWayNorMania”, propune o serie de concerte educative promovate in cadrul unui turneu prin mai multe orașe din țara, iar cei 11 muzicieni care interpreteaza creații muzicale contemporane vor poposi și la Timișoara in 14 iulie, ora 19.00, la Liceul „Ion Vidu”, accesul publicului find gratuit.…