- Fosta solista de la trupa Trident este una dintre viitoare gravidute care trebuie sa nasca in urmatoarea perioada. Așa ca Roxana Blagu a fost luata prin surprindere de prietenele ei și apropiați care i-au pregatit un Baby shower – o petrecere pentru viitorul copil pe care il va naște in viitorul apropiat.…

- Dana Rogoz a nascut. "Azi s-a nascut Lia Elena Dragomir! Si asa arata o mama dupa hohote de plans de fericire. Suntem doar noi doua aici, asa ca inca de dimineata trimit zeci de poze si de filmari celor de acasa. Fiecare incearca sa isi dea seama cu cine seamana, dar eu cand ma uit la ea va doar…

- Dupa spusele fostei vedete de la Abracadabra, aceasta ar fi trebuit sa nasca incepand cu data de 15 mai, insa se pare ca fetița inca mai vrea sa se lase așteptata. Dana Rogoz nu mai are rabdare și face de toate in continuare, de la citit povești pe facebook, la plimbari la iarba verde cu... Read More…

- Fosta VJ și Dj, reporter, actrița și vedeta de televiziune, Oana Tache a anunțat in urma cu cateva saptamani ca este insarcinata in șase luni. Iar acum fosta actrița din emisiunea “Abracadabra” ne-a anunțat ce nume va purta micuțul pe care il poarta in pantece și ce reprezinta acest nume pentru ea și…

- Duminica trecuta indragita actrița, cunsocuta din rolul “Abramburicai” din emisiunea “Abracadabra” sau din serialul “La Bloc” a avut motive sa fie foarte trista. Pentru ca s-au implinit șase ani de cand a murit tatal ei, iar ea nu a putut sa mearga la mormantul acestuia ca sa aprinda o lumanare. Astfel…

- Unele povesti de dragoste nu se termina cu adevarat niciodata. Jessie J și Channing Tatum i-au luat pe toți prin surprindere atunci cand au anunțat ca formeaza un cuplu, la doar cateva luni dupa ce actorul divorțase de frumoasa sa soție. Iata ca fluturașii din stomac, plimbarile sub clar de luna, declarațiile…

- In aceste cand toata lumea se afla in izolare mai sunt și cateva vedete insarcinate care se protejeaza cum pot. Printre acestea se afla și Laura Cosoi care a fugit din București cu toata lumea. Fosta vedeta din serialul de comedie “La Bloc” este foarte activa pe rețelele de socializare și nu numai și…

- Fosta vedeta din Abracadabra și din serialul “La Bloc” este insarcinata a doua oara la cei 34 de ani ai sai, iar de data aceasta va avea fetița. Dana Rogoz și soțul ei, regizorul Radu Dragomir mai au un baiețel, Vladuț Luca Dragomir iar cat de curand familia li se va mari. Și asta se... Read More Post-ul…