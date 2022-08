In fotbal nu poți da niciodata sentințe definitive. Ce e valabil pentru 89 de minute se poate prabuși in neant la ultima faza, o echipa invincibila pierde cu ultima clasata, un jucator care alearga fara spor și fara inspirație e lovit in cap de o minge și decide un meci decisiv, un antrenor fara prea mult spor și ștaif face brusc o schimbare care ii modifica sensul carierei. ...